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Ленобласть введет добровольные ковид-паспорта для бизнеса

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко анонсировал введение паспортов ковидной безопасности для бизнеса, сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава региона отметил, что принцип получения таких паспортов будет исключительно добровольным и заявительным.

"Те организации, которые захотят выйти из-под действующих в данной конкретной зоне ограничений, смогут оформить такие "паспорта", предоставив в районную администрацию документы о количестве сотрудников - вакцинированных, переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев, имеющих антитела к коронавирусу или медотвод от прививок. Если в сумме количество сотрудников этих категорий достигнет 80%, организация получит паспорт ковидной безопасности, согласованный Роспотребнадзором", - говорится в сообщении.

Для остальных продолжат действовать ограничения в соответствии с зоной "светофора", к которой относится территория (власти Ленобласти поделили регион на три зоны - зеленую, желтую и красную - в зависимости от степени распространения коронавируса - ИФ).

Как подчеркнули в пресс-службе, распоряжение о порядке выдачи паспортов ковидной безопасности подпишут в ближайшие дни. В июле планируется завести эту госуслугу в систему МФЦ.

"Дрозденко подчеркнул, что решение о вакцинации все жители Ленинградской области вольны принимать самостоятельно. Никаких санкций за отказ от прививки не предусмотрено. Равно как и санкций для организаций, которые не будут получать паспорта ковидной безопасности" - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ранее власти Ленобласти обязали работодателей к осени вакцинировать от коронавируса 80% сотрудников. Такое же количество государственных гражданских и муниципальных служащих Ленинградской области должны к 1 сентября пройти вакцинацию.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 22 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Ленинградская область Александр Дрозденко Коронавирус

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