Работодателей Ленобласти обязали к осени вакцинировать 80% сотрудников

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, стимулирующее вакцинацию сотрудников организаций и предприятий от коронавируса, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Руководители государственных и муниципальных учреждений, а также частных организаций и ИП в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, жилищного коммунального хозяйства и энергетики, торговли, транспорта, многофункциональных центров, музеев, библиотек, театров, кинотеатров, домов культуры, детских лагерей и детских игровых комнат должны до 1 сентября обеспечить проведение вакцинации против COVID-19 минимум 80% своих сотрудников", - говорится в сообщении.

Такое же количество государственных гражданских и муниципальных служащих Ленинградской области должны к 1 сентября пройти вакцинацию.

Кроме того, новое постановление рекомендует руководителям хозяйствующих субъектов - организациям всех форм собственности - предоставить работникам, прошедшим вакцинацию, дополнительный день отдыха с сохранением среднего заработка. Отдыхать предлагается на следующий день после прививки.

Для массовых мероприятий снимаются ограничения, если у всех участников есть справки о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 или отрицательного ПЦР-исследования, сделанного не позднее, чем за 72 часа до мероприятия.

Действующие ограничения по численности обслуживаемых посетителей ресторанов, кафе, столовых и других предприятий общественного питания, парикмахерских, салонов красоты и косметических салонов снимаются, если у работников таких организаций есть сертификаты, или справки о прохождении вакцинации от COVID-19, а также подтверждение медицинских противопоказаний к вакцинации.

В пресс-службе добавили, что плановая госпитализация в стационары и плановая медицинская помощь в амбулаторно-поликлинических подразделениях во всем регионе возможна лишь при состояниях, когда отсрочка оказания помощи угрожает жизни и здоровью. При этом в "желтой" и "зеленой" зонах плановая госпитализация в таких состояниях будет возможна при предоставлении сертификата или справки о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19.

По данным регионального оперштаба, в "красную" зону входят Тихвинский, Гатчинский, Сланцевский, Выборгский, Приозерский, Всеволожский, Лодейнопольский районы и Сосновый бор, в "желтую" - Волосовский, Лужский, Тосненский, Кировский, Бокситогорский, Подпорожский районы, в "зеленую" - Киришский, Волховский, Кингисеппский и Ломоносовский.

Ранее в пресс-службе правительства Ленинградской области "Интерфаксу" сообщали, что власти региона пока не намерены вводить обязательную иммунизацию от коронавируса, но ужесточат ограничения.