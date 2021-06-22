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В Норильске отменили режим ЧС, введенный после аварии на ТЭЦ-3

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Правительство Красноярского края отменило режим ЧС, который был введен в мае 2020 года в Норильске и на Таймыре в связи с разливом нефтепродуктов на ТЭЦ-3. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства.

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"Заместитель председателя правительства края Анатолий Цыкалов отметил, что в настоящее время завершены три основных этапа по локализации и ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов в реку Амбарная, продолжаются работы по переработке загрязненного грунта и сорбента, а также по рекультивации земель и водных объектов", - говорится в сообщении.

29 мая 2020 года в результате разгерметизации емкости с дизельным топливом в Норильске на территории ТЭЦ-3 АО

"Норильско-Таймырская энергетическая компания" произошел разлив 21 163 тонн топлива, которое попало в акватории рек Далдыкан и Амбарная.

В ликвидации аварии были задействованы силы и средства МЧС России, спасательного формирования "Морская спасательная служба" из Мурманска, краевого учреждения "Спасатель", а также предприятий "Норникель", "Газпром нефть" и "Транснефть". Общая группировка составляла около 700 человек и более 200 единиц техники.

Разлив топлива в Норильске

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Хроника 29 мая 2020 года – 22 июня 2021 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
Норильск Норникель ТЭЦ-3

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