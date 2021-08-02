НТЭК не нашла подрядчиков для реконструкции фундаментов резервуаров на норильских ТЭЦ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в ПАО "ГМК "Норильский никель") признало несостоявшимся тендер на выполнение работ по устройству фундаментов под резервуар №1 Норильской ТЭЦ-1 и резервуар №3 Норильской ТЭЦ-2. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно протоколу, на рассмотрение комиссии не поступило ни одной заявки.

Соответствующий тендер НТЭК объявила в июне. Начальная (максимальная) стоимость работ по реконструкции фундамента резервуара №1 Норильской ТЭЦ-1 составляла 76,13 млн рублей, резервуара №3 Норильской ТЭЦ-2 – 113,93 млн рублей.

Отмечалось, что основная цель работ – восстановление несущей способности фундаментов резервуаров в соответствии с действующими нормами эксплуатации. Предполагалось, что подрядчик за 45 дней демонтирует существующие конструкции – железобетонные плиты, кольца, отмостки по периметру резервуаров – и обустроит новые фундаменты, получив на это все необходимые документы и разрешения.

Хозяйство аварийного хранения дизельного топлива (ХАДТ) ТЭЦ-1 включает в себя 5 вертикальных стальных резервуаров объемом 10 тыс. кубометров каждый, ХАДТ ТЭЦ-2 – четыре таких же емкости.

Как сообщалось, после разлива более 20 тыс. тонн дизельного топлива из резервуара №5 Норильской ТЭЦ-3 НТЭК заказала обследование своих топливных хозяйств на соответствие требованиям промышленной безопасности. Подрядчик проводил комплексное обследование строительных конструкций, фундаментов и обвалования резервуаров хранения дизельного топлива, техническое диагностирование техустройств, стальных резервуаров, оборудования и трубопроводов, а также экспертизу промышленной безопасности резервуаров хранения дизельного топлива топливных хозяйств ТЭЦ-1, -2, -3 и ПТЭС Норильско-Таймырской энергетической компании.

В августе 2020 года НТЭК демонтировала резервуары №3 и №4 на территории ТЭЦ-2. В январе 2021 года сообщалось, что НТЭК проводит реконструкцию складов для хранения и перевалки горюче-смазочных материалов Курейской и Усть-Хантайской ГЭС. По данным сайта госзакупок, ранее на Усть-Хантайской ГЭС демонтировали емкости РВС-700 (резервуар вертикальный стальной - ИФ), РВС-200, РВС-100 и технологические трубопроводы.

АО "НТЭК" создано в июне 2005 года. Компания обеспечивает тепло- и электроснабжение Норильского промышленного района. В состав компании входят три ТЭЦ и четыре системные подстанции. Установленная электрическая мощность ТЭЦ составляет 1,205 тыс. МВт, среднегодовая выработка теплоэнергии - 13,53 млн Гкал.