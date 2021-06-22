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Вышедшие после ливня из берегов реки Ялты вернулись в русла

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Реки, которые после сильного ливня вышли из берегов и подтопили жилые дома в Ялте, вернулись в русла, сообщил журналистам во вторник заместитель главы МЧС России Виктор Яцуценко.

"Всю воду, которая шла бесконтрольно и подтапливала жилые дома, создавала угрозу, вчера оперативно вернули в русло. Сейчас проводится зачистка русла, убирают машины, убирают лишний грунт, чтобы освободить проезжую часть и подойти к люкам централизованной системы канализования", - сказал Яцуценко в ходе рабочей поездки в Ялту.

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По его словам, основные силы спасателей сейчас сосредоточены на девяти наиболее проблемных участках в Ялте.

Циклон обрушился на Крым 18 июня, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, 49 человек получили травмы, без вести пропала женщина.

Президент РФ Владимир Путин накануне дал поручения главам Минобороны и МЧС Сергею Шойгу и Евгению Зиничеву, а также вице-премьеру Татьяне Голиковой оказать содействие Крыму в ликвидации последствий наводнения.

Наводнение в Крыму

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