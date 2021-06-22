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Защита петербургского депутата Резника обжаловала домашний арест

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Адвокат Михаил Пашинский, защищающий депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника, фигурирующего в деле о покушении на незаконный оборот наркотиков, обжаловал решение суда о его домашнем аресте.

"В понедельник я подал апелляцию, она была направлена по обычной почте и электронной почте в Октябрьский районный суд", - сообщил Пашинский журналистам.

18 июня Октябрьский районный суд Петербурга санкционировал домашний арест депутата Резника на два месяца. Парламентарий обвиняется в преступлении по ч.1 ст.228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств), вину не признает.

Согласно материалам дела, Резник "у неустановленного лица приобрел для личного потребления марихуану массой 18,2 грамма", которую незаконно хранил.

Резник был задержан 17 июня.

Михаил Пашинский Максим Резник Петербург

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