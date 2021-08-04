Горсуд Петербурга счел обоснованным домашний арест депутата Резника

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Городской суд Петербурга оставил без удовлетворения жалобу на домашний арест, назначенный депутату местного парламента Максиму Резнику по делу о наркотиках, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

По информации пресс-службы, адвокат Резника просил отменить избранную меру пресечения либо отпустить его подзащитного под залог в 500 тыс. рублей. Защитник представил суду 429 поручительств за депутата, однако в их приобщении к материалам дела было отказано.

В суде Резник заявил, что связывает назначение домашнего ареста со своей политической деятельностью. Перед уходом суда в совещательную комнату парламентарий подчеркнул, что не собирается покидать страну.

18 июня Октябрьский районный суд Петербурга санкционировал домашний арест Резника на два месяца. Он обвиняется в преступлении по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств), вину не признает. Согласно материалам дела, депутат "у неустановленного лица приобрел для личного потребления марихуану массой 18,2 грамма", которую незаконно хранил.