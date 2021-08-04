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Горсуд Петербурга счел обоснованным домашний арест депутата Резника

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Городской суд Петербурга оставил без удовлетворения жалобу на домашний арест, назначенный депутату местного парламента Максиму Резнику по делу о наркотиках, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

По информации пресс-службы, адвокат Резника просил отменить избранную меру пресечения либо отпустить его подзащитного под залог в 500 тыс. рублей. Защитник представил суду 429 поручительств за депутата, однако в их приобщении к материалам дела было отказано.

В суде Резник заявил, что связывает назначение домашнего ареста со своей политической деятельностью. Перед уходом суда в совещательную комнату парламентарий подчеркнул, что не собирается покидать страну.

18 июня Октябрьский районный суд Петербурга санкционировал домашний арест Резника на два месяца. Он обвиняется в преступлении по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств), вину не признает. Согласно материалам дела, депутат "у неустановленного лица приобрел для личного потребления марихуану массой 18,2 грамма", которую незаконно хранил.

Петербург Максим Резник

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