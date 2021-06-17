Петербургского депутата Резника задержали по делу о наркотиках

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Депутат шестого созыва Законодательного собрания Петербурга Максим Резник задержан по уголовному делу о покушении на незаконный оборот наркотиков, сообщила в четверг пресс-служба городского управления Следственного комитета.

Там рассказали, что были проведены мероприятия и судебные экспертизы, включая химические и генетические, допрошены были более 10 свидетелей, и это "позволило следствию собрать достаточно доказательств для предъявления Резнику обвинения" по статье о незаконном обороте наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ).

По данным следствия, Резник в марте незаконного приобрел для личного потребления у неустановленного лица марихуану массой 18,2 граммов.

В рамках дела в четверг были проведены обыски по месту жительства и регистрации депутата. Решается вопрос об избрании в отношении Резника меры пресечения.

Адвокат Резника Георгий Джанашия сообщил "Интерфаксу", что в отношении депутата оформлен протокол о задержании в качестве подозреваемого. "При этом все следственные действия с его участием - допрос и прочее - переносятся на завтра. Могу предположить, что сегодня он будет направлен в изолятор временного содержания, утром с ним продолжат следственные действия", - сказал Джанашия.

Ранее в четверг стало известно об обыске в квартире Резника на улице Беринга, а также по месту проживания его матери, после чего парламентария увезли на допрос в следственное управление.

В марте в интернете появились фотографии и видеозаписи, на которых зафиксировано присутствие Резника в квартире, куда полицейские пришли для оперативных мероприятий в рамках дела по статье 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств или их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства). Депутат сообщил, что находился в гостях у дальнего родственника по фамилии Дорофеев, и был отпущен полицией до завершения обыска.

Издание "Фонтанка" уточняло, что в баночках из-под жевательной резинки, которые якобы принес в квартиру Резник, обнаружили 20 граммов наркотиков растительного происхождения, что подтверждается результатами экспертизы. По данным источника "Интерфакса", в связи с этим в городском управлении СК расследуется уголовное дело. Резник прежде утверждал, что проходит по нему свидетелем.

11 марта Невский районный суд Петербурга заключил под стражу родственника Резника Дорофеева.