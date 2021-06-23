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В Башкирии испытали нехватку вакцины от COVID-19

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Нехватка вакцины от коронавирусной инфекции наблюдается в Башкирии в связи с резким увеличением числа желающих привиться, сообщила пресс-служба главы региона со ссылкой на руководителя республики Радия Хабирова.

Хроника коронавируса. Июнь.

"Только за понедельник в республике ежедневное число тех, кто привился, выросло в шесть раз! Объемы вакцинации мы наращиваем. При этом понимаем, что возникают сложности с нехваткой вакцины, а там, где она есть, - большие очереди", - цитирует пресс-служба Хабирова.

Он отметил, что региональные власти планомерно решают эти вопросы: увеличивают объемы поставок вакцин, открывают новые прививочные пункты, оптимизируют график их работы.

В минувшую пятницу глава Башкирии внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Согласно изменениям, с 22 июня посещение музеев, выставок, библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры, ночных клубов, массовых физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях совершеннолетними жителями региона возможно только при наличии сертификата о прохождении вакцинации от COVID-2019, справки о наличии противопоказаний к вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

С 29 июня это требование распространяется на сферу общественного питания, деятельность салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также на междугородние пассажирские перевозки на общественном транспорте и работу пригородного поезда "Орлан".

Кроме того, до 2 июля жителям Башкирии следует воздержаться от посещения мест массового скопления людей, в том числе площадей, парков, скверов, аллей.

Хроника 09 января 2020 года – 23 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Башкирия Радий Хабиров коронавирус

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