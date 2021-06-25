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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:13Заразились
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Кремль заявил, что дефицит вакцин в РФ компенсируют в ближайшие дни

Кремль заявил, что дефицит вакцин в РФ компенсируют в ближайшие дни
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Ситуации, связанные с дефицитом вакцин для профилактики коронавируса, которые возникают в некоторых регионах России, будут компенсированы в ближайшие дни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет никаких сомнений, что в ближайшие дни все вот эти возникшие дефицитные ситуации будут компенсированы", - сказал Песков журналистам в пятницу.

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"Да, надо будет ускорить всю цепочку с учетом того, что все-таки граждане стали проявлять большую сознательность, большее понимание опасности, которая стоит перед всеми нами", - отметил Песков.

Он пояснил, что вакцина требует определенных условий хранения, поэтому "в больших объемах ее хранить по всей географии страны просто невозможно".

"Слава богу, произошел такой резкий всплеск количества желающих вакцинироваться", - отметил Песков.

Представитель Кремля также отказался комментировать длительность "ковидных" ограничений в России.

"Любые прогнозы на этот счет рискуют стать крайне неточными. И, конечно, очевидно одно, что эти ограничения будут действовать, действовать на период пандемии, на период угрозы коронавируса", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли будет говорить об отмене "антиковидных" ограничений, как только ситуация с вакцинацией от коронавируса наладится и будет достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета.

Он отметил, что на вопрос, когда уйдет эта угроза из жизни и уйдет ли вообще, вряд ли кто-то может ответить. "Нужно привыкать жить в тех условиях, которые диктует нам жизнь", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

В настоящее время в России в гражданском обороте доступны три вакцины против коронавируса: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" - все они российского производства. Также зарегистрирована четвертая вакцина - "Спутник Лайт", которая, по заверениям властей, поступит в гражданский оборот в ближайшее время.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 25 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Песков Коронавирус

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