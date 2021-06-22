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Задержанной участнице Pussy Riot Кузьминых вызвали скорую

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - На задержанную участницу Pussy Riot Анну Кузьминых составили протокол за неповиновение полицейскому (ст. 19.3 КоАП РФ). Ей вызвали скорую в отделение полиции, сообщил "Интерфаксу" адвокат Илья Уткин во вторник.

Санкция по статье предусматривает наказание до 15 суток административного ареста.

Кроме Кузьминых в Москве во вторник задержаны еще несколько участников Pussy Riot. Среди них Александр Софеев, которого задержали ночью за распитие спиртных напитков на улице, и муниципальный депутат Люся Штейн. Штейн, как и Кузьминых, вменяют неповиновение сотруднику полиции.

Позднее о своем задержании сообщила участница Pussy Riot Мария Алехина. "Сижу на самом строгом домашнем аресте без прогулок почти полгода (...) задерживают всех моих товарищей из Pussy Riot, а теперь и я в автозаке", - сообщила Алехина в своем твиттере.

Адвокат Алехиной Ольга Карлова в свою очередь сообщила "Интерфаксу", что едет к ней в ОВД Кунцево. "Причин задержания нам пока неизвестно", - отметила Карлова.

Алехина находится под домашним арестом в рамках уголовного дела о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в столице.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Pussy Riot Анна Кузьминых

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