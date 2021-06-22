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Участника Pussy Riot задержали в Москве за распитие алкоголя на улице

Участника Pussy Riot задержали в Москве за распитие алкоголя на улице
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Полиция задержала участника Pussy Riot Александра Софеева ночью в Москве за распитие спиртных напитков на улице.

"Ночью в Москве задержали Софеева с его другом, их доставили в отдел полиции, где было составлено два протокола за распитие спиртных напитков (20.20.1 КоАП РФ) и появление в общественных местах в состоянии опьянения (20.21 КоАП РФ)", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Мансур Гильманов во вторник.

Он отметил, что после составления протоколов молодых людей оставили на ночь в полиции до утра.

Санкция по данной статье предусматривает наказание до 15 суток административного ареста.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Полиция неоднократно задерживала Софеева и других участников Pussy Riot за совершение административных правонарушений.

Pussy Riot Москва Александр Софеев МВД Мансур Гильманов

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