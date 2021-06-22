Задержанных в Москве участников Pussy Riot оставят на ночь в полиции

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Задержанных ранее во вторник в столице участников Pussy Riot оставляют в отделении полиции на ночь.

"Марию Алехину, Ольгу Шалину и их друга задержали, когда они ехали в такси. Мне сказали, что сегодня никакие действия проводить не будут с их участием, материал будет составляться завтра, задержанных оставляют на ночь в полиции", - сообщила во вторник "Интерфаксу" адвокат Ольга Карлова.

Адвокат еще одной задержанной участницы Pussy Riot Анны Кузьминых - Илья Уткин также сообщил агентству, что его подзащитная проведет ночь в полиции. Ранее он сообщал, что Кузьминых была вызвана скорая после составления на нее протокола за неповиновение сотруднику полиции (19.3 КоАП РФ).

Защитник муниципального депутата, участницы Pussy Riot Люси Штейн - Дмитрий Захватов рассказал в своем телеграм-канале, что ранее во вторник его подзащитную привозили в Пресненский суд Москвы, однако суд вернул материал в полицию для устранения недостатков. "Штейн из суда привезли назад в отдел и оставляют до утра в статусе задержанной", - говорится в сообщении Захватова.

Как сообщалось, во вторник в Москве было задержано четверо участников Pussy Riot. В их числе, кроме уже упомянутых, - Александр Софеев, которого задержали ночью за распитие спиртных напитков на улице.

Официальным комментариями правоохранительных органов по этому поводу "Интерфакс" не располагает.