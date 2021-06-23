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Начальник Генштаба РФ заявил о праве Москвы на ответ ядерным оружием

Начальник Генштаба РФ заявил о праве Москвы на ответ ядерным оружием
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
Фото: АР/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие только в ответ на применение против нее оружия массового поражения, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"В Основах (государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания - ИФ) подтверждается положение Военной доктрины о том, что ядерная политика страны носит сугубо оборонительный характер. Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие только в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства", - сказал Герасимов на IX Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, условия применения ядерного оружия строго ограничены и регламентированы.

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2 июня 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, утверждающий основы государственной политики России в области ядерного сдерживания.

Согласно указу, основы являются "документом стратегического планирования в сфере обеспечения обороны и отражают официальные взгляды на сущность ядерного сдерживания, определяют военные опасности и угрозы, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, принципы ядерного сдерживания, а также условия перехода России к применению ядерного оружия".

Общее руководство государственной политикой в области ядерного сдерживания осуществляет президент, Совет безопасности РФ формирует основные направления военной политики в этой сфере, а Минобороны осуществляет мероприятия в сфере ядерного сдерживания.

Генштаб Валерий Герасимов.

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