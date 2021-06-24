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В МИД заявили о готовности РФ отстаивать нерушимость своей границы военными методами

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Россия готова как дипломатическими, так и военными методами отстаивать нерушимость своей границы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков

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"Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, можем бомбить, не просто по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, что Россия будет делать для предотвращения повторения ситуации с британским эсминцем в Черном море.

"Территориальная целостность Российской Федерации неприкосновенна, нерушимость ее границ - это абсолютный императив, мы будем стоять на страже всего этого как дипломатическими и политическими, так, при необходимости, и военными средствами", - добавил он.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым). Там расценили действия эсминца как грубое нарушение конвенции ООН.

В посольстве Великобритании в РФ заявили, что британский эсминец Defender совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. "По эсминцу Defender не было произведено никаких выстрелов... Описание этих событий российской стороной является неточным", - говорится в телеграм-канале посольства.

МИД РФ Сергей Рябков

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