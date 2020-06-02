Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания

Президент РФ Владимир Путин Фото: Reuters

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, утверждающий основы государственной политики России в области ядерного сдерживания. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, основы являются "документом стратегического планирования в сфере обеспечения обороны и отражают официальные взгляды на сущность ядерного сдерживания, определяют военные опасности и угрозы, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, принципы ядерного сдерживания, а также условия перехода России к применению ядерного оружия".

"Госполитика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, направлена на поддержание потенциала ядерных сил на уровне, достаточном для обеспечения ядерного сдерживания, гарантирует суверенитет и территориальную целостность государства", - отмечается в документе.

В нем отмечается, что государственная политика РФ в этой сфере обеспечивает "в случае возникновения военного конфликта недопущение эскалации военных действий и их прекращение на приемлемых для РФ и ее союзников условиях".

"Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - гласят Основы политики РФ в области ядерного сдерживания.

Общее руководство государственной политикой в области ядерного сдерживания осуществляет президент, Совет безопасности РФ формирует основные направления военной политики в этой сфере, а Минобороны осуществляет мероприятия в сфере ядерного сдерживания.

Документ поясняет, что Совет безопасности страны также осуществляет координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, участвующих в реализации решений президента, которые направлены на обеспечение ядерного сдерживания.

Минобороны РФ через Генштаб Вооруженных сил "осуществляет непосредственное планирование и проведение мероприятий организационного и военного характера в области ядерного сдерживания".

Правительство РФ осуществляет меры по реализации экономической политики, направленной на поддержание и развитие средств ядерного сдерживания, формирует и осуществляет внешнюю и информационную политику в этой сфере, уточняется в документе.

Решение принимает президент

В нем отмечается, что решение о применении ядерного оружия принимается президентом РФ при наличии условий, которые определяют возможность его применения.

В частности, такое решение может быть принято в случае поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории РФ и ее союзников.

Также в числе условий упоминается "применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям РФ и ее союзников", "воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил".

Кроме того, условием для применения ядерного оружия может быть агрессия против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

"Президент РФ может при необходимости проинформировать военно-политическое руководство других государств и международные организации о готовности РФ применить ядерное оружие или о принятом решении о применении ядерного оружия, а также о факте его применения", - говорится в документе.

Перечень опасностей, при которых можно применять ядерное сдерживание

Россия может примерить ядерное сдерживание в случае угрозы агрессии против РФ при осуществлении потенциальным противником ряда действий. Так, одной из военных угроз является "наращивание потенциальным противником на сопредельных с РФ и ее союзниками территориях и в прилегающих морских акваториях группировок сил общего назначения, в составе которых находятся средства доставки ядерного оружия".

"Развертывание государствами, которые рассматривают РФ в качестве потенциального противника, систем и средств противоракетной обороны, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотных летательных аппаратов, оружия направленной энергии" является еще одним таким условием.

Кроме того, среди опасностей перечислены "создание и размещение в космосе средств противоракетной обороны и ударных систем", "наличие у государств ядерного оружия и (или) других видов оружия массового поражения, которые могут быть применены против РФ и (или) ее союзников, а также средств доставки этих видов оружия", неконтролируемое распространение ядерного оружия, средств его доставки, технологий и оборудования для их изготовления, а также "размещение на территориях неядерных государств ядерного оружия и средств его доставки".