В Москве второй день подряд побит рекорд смертности от COVID за всю пандемию

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Максимальное количество смертей пациентов с COVID-19 зафиксировали в Москве за сутки - скончались 88 человек, второй день подряд в российской столице устанавливается рекорд по смертности от инфекции за все время пандемии, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

При этом, по данным оперштаба, за последние 24 часа в Москве выявили 6 534 случая COVID-19. Накануне сообщалось об обнаружении 6 555 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость в городе второй день держится примерно на одном уровне, до того фиксировались и большие значения - вплоть до рекордов за всю пандемию.

За сутки коронавирус привел к смерти 88 москвичей. 22 июня сообщалось о 86 умерших пациентах с COVID-19. Предыдущий максимум был зафиксирован в столице 19 января, когда скончалось 84 человека. В общей сложности инфекция привела к гибели 21 686 жителей города.

Выздоровели от COVID-19 и выписались за последние сутки 3 670 человек. Всего от коронавируса выздоровели 1 126 965 москвичей. Накануне сообщалось о выздоровлении 3 458 пациентов.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 23 июня составило 1 млн 307 243.

В июне заболеваемость COVID-19 в Москве вернулась к значениям с начала января 2021 года, затем декабря 2020 года. На предыдущей неделе в столице были последовательно зафиксированы два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии - более 9 тыс. случаев.