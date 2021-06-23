Правительство утвердило новые сроки Всероссийской переписи населения

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило перенос сроков основного этапа Всероссийской переписи населения (ВПН) на октябрь 2021 года, сообщил в среду Медиаофис ВПН.

"21 июня было подписано постановление правительства РФ № 949. Оно устанавливает сроки проведения Всероссийской переписи населения - с 1 по 31 октября 2021 года", - говорится в сообщении. Перепись в отдаленных и труднодоступных районах продлится до 20 декабря 2021 года.

Срок подведения предварительных итогов переписи установлена на апрель 2022 года.

При этом в медиаофисе уточнили, что первые итоги Всероссийской переписи - о численности населения - будут подведены уже в конце 2021 года.

По словам заместителя руководителя Росстата Павла Смелова, к настоящему времени уже выполнен основной комплекс подготовительных работ: утверждены формы переписных листов, изготовлены и переданы в регионы планшеты, с помощью которых будет проводиться перепись, организована работа переписных комиссий на всех уровнях, сформирован список людей, желающих работать переписчиками, создана цифровая картоснова переписи.

Перепись населения переносится уже третий раз. Изначально планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи с эпидемиологической ситуацией в июне 2020 года правительства РФ приняло постановление о переносе сроков переписи на апрель 2021 года.

В феврале 2021 года с учетом продолжающейся пандемии правительство РФ приняло решение о проведении Всероссийской переписи населения в новые сроки - осенью 2021 года, ориентировочно в сентябре.

19 мая 2021 года президент РФ Владимир Путин одобрил предложение о проведении переписи не в сентябре, а в октябре 2021 года из-за сентябрьских выборов в Госдуму. В ходе совещания по реализации положений президентского послания Федеральному Собранию секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак обратил внимание президента на то, что в августе избирательная кампания в Госдуму совпадает с проведением Всероссийской переписи населения и в связи с этим целесообразно провести перепись в октябре.

Всероссийская перепись населения впервые будет проходить в цифровом формате. Главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале "Госуслуги". При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров "Мои документы".

Как сообщалось, по предварительным данным Росстата, население России в 2020 году сократилось более чем на 0,5 млн человек, до 146,24 млн человек. Численность населения на 1 января 2021 года стала минимальной с начала 2014 года - тогда она составляла 143,7 млн. После присоединения Крыма на начало 2015 года численность населения РФ выросла до 146,3 млн человек. Минимум фиксировался в начале 2009 года - 142,7 млн человек.