Путин согласился на перенос переписи населения на октябрь

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Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь в связи с сентябрьскими выборами в Госдуму, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе совещания по реализации положений послания Федеральному собранию секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак обратил внимание президента на то, что в августе избирательная кампания в Госдуму совпадает с проведением Всероссийской переписи населения, в связи с чем попросил поручить перенести перепись на октябрь.

"Путин согласился с инициативой "Единой России", которая была озвучена Турчаком о переносе сроков. Как это будет формализовано, я сейчас сказать не могу, но, скорее всего, это (будет - ИФ) правительственный акт", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли это оформлено в качестве указа президента или поручения.

В единый день голосования в сентябре в России пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 12 регионов и парламентов 39 регионов.

1 апреля 2021 года перепись населения повторно начали в труднодоступных регионах России. Однако в конце апреля глава Росстата Павел Малков отмечал, что на тот момент сроки проведения основного этапа переписи еще не были установлены из-за рисков, связанных с коронавирусом.

Ранее предполагалось, что основной этап пройдет с 23 августа по 30 сентября 2021 года, такие даты были в опубликованном в начале марта проекте постановления правительства, подготовленном Минэкономразвития.