Путина попросили сдвинуть Всероссийскую перепись на октябрь

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак попросил президента Владимира Путина перенести проведение Всероссийской переписи населения с сентября на октябрь, чтобы она не накладывалась на выборы в Госдуму.

Речь об этом зашла на совещании по реализации положений президентского послания Федеральному Собранию.

"Если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное напряжение у людей. Наложение вызовет прямое раздражение", - объяснил Турчак и добавил, что часто переписчики и те, кто информируют о выборах, являются одними и теми же людьми.

"Хорошо. Это тоже рассмотрим обязательно", - согласился Путин.

В единый день голосования в сентябре в России пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 12 регионов и парламентов 39 регионов.

1 апреля 2021 года перепись населения повторно начали в труднодоступных регионах России. Однако в конце апреля глава Росстата Павел Малков отмечал, что на тот момент сроки проведения основного этапа переписи еще не были установлены из-за рисков, связанных с коронавирусом.

Ранее предполагалось, что основной этап пройдет с 23 августа по 30 сентября 2021 года, такие даты были в опубликованном в начале марта проекте постановления правительства, подготовленном Минэкономразвития.

Еще раньше перепись планировалась на весну 2020 года, но из-за пандемии ее перенесли сначала на октябрь 2020 года, а затем на апрель 2021 года. В феврале правительство снова перенесло ее, уже на сентябрь.