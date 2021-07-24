Всероссийская перепись сдвинулась на период с 15 октября по 14 ноября

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Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Основной этап Всероссийской переписи населения (ВПН) перенесен на период с 15 октября по 14 ноября (до этого планировался с 1 по 31 октября).

Новые сроки прописаны в проекте постановления правительства, подготовленного Минэкономразвития и опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

В Росстате "Интерфаксу" подтвердили, что "в рамках рабочей дискуссии с руководством регионов было принято решение о проведении основного этапа Всероссийской переписи населения с 15 октября по 14 ноября на стационарных участках и с 15 октября по 8 ноября на портале "Госуслуги".

В службе добавили, что "как показал анализ готовности инфраструктуры и персонала регионов к проведению переписи, для ее организации будут использоваться ресурсы, задействованные в организации единого дня голосования (пройдет 19 сентября - ИФ)".

"Это два важных (перепись и голосование - ИФ) для страны и каждого из нас проекта. Но у каждого из них свои особенности, свой алгоритм организации", - прокомментировал руководитель Росстата Павел Малков.

Поясняя причины некоторого сдвига сроков переписи, он отметил, что необходимо переоборудовать помещения, наладить IT-инфраструктуру, обеспечивающую защиту данных и передачу собранной информации в центр управления ходом переписи в Росстате. "Людям надо время, чтобы немного отдохнуть и переключиться на новые задачи", - сказал он.

Как заявил Малков, "перепись потребует полной концентрации сил для решения основной задачи - сбора максимально точных и достоверных сведений о демографической ситуации в стране и о состоянии жилого фонда".

В Росстате также сказали, что накануне в координационном центре правительства под председательством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова прошло совещание по вопросам подготовки к проведению Всероссийской переписи населения, в котором принимали участие представители регионов. В ходе совещания Росстат по итогам проведенного анализа и консультаций с регионами озвучил новые сроки проведения основного этапа переписи.

Ранее сообщалось, что итоги Всероссийской переписи населения опубликуют до конца 2022 года.