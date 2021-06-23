Военные РФ обнародовали видео британского эсминца в Черном море

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ в среду опубликовало видеоматериалы, на которых действия британского эсминца Defender в Черном море отслеживаются российским самолетом и беспилотником.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент.

Как заявили в военном ведомстве, сначала предупредительную стрельбу открыл пограничный сторожевой корабль, затем самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения британского корабля.

После этого "Дефендер" покинул территориальные воды РФ, отметили в Минобороны.

При этом в Лондоне утверждают, что российские военные не открывали предупредительный огонь в связи с проходом эсминца.