Британское посольство в РФ настаивает, что огня по эсминцу не было

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Британский эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, описание событий российской стороной - неточное, заявили в посольстве Великобритании в РФ.

"По эсминцу Defender не было произведено никаких выстрелов. Корабль Королевских военно-морских сил совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Описание этих событий российской стороной является неточным", - говорится в сообщении британского посольства в Москве, опубликованном в его телеграм-канале.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

Министерство обороны России заявило, что расценивает действия эсминца как грубое нарушение конвенции ООН и призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа "Дефендера".

Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве был вызван в главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России.

Между тем в Лондоне заявили, что российские военные не открывали предупредительный огонь в связи с проходом эсминца "Дефендер" ВМС Великобритании в Черном море вблизи Крыма.