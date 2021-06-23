Лондон отрицает, что военные РФ открыли предупредительный огонь по британскому эсминцу

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Лондоне утверждают, что российские военные не открывали предупредительный огонь в связи с проходом эсминца УРО "Дефендер" ВМС Великобритании в Черном море вблизи Крыма.

"Никаких выстрелов по кораблю "Дефендер" не было, и мы не признаем, что на пути его следования проводилось бомбометание", - говорится в пресс-релизе министерства обороны Великобритании.

"Корабль Королевского военно-морского флота мирно проходил через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом", - утверждается в документе.

По версии британской стороны, что Россия вела в то время учебные стрельбы в акватории Черного моря, о чем заранее оповестила.

Ранее в среду в Минобороны РФ сообщили, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер", который вошел в территориальные воды РФ в Черном море в районе мыса Фиолент. Как заявили в военном ведомстве, сначала предупредительную стрельбу открыл пограничный сторожевой корабль, затем самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения британского корабля.

После этого "Дефендер" покинул территориальные воды РФ, отметили в Минобороны.

В связи с инцидентом в Минобороны РФ был вызван британский военный атташе.

14 июня Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что российский флот начал отслеживать действия эсминца "Дефендер" ВМС Великобритании и фрегата УРО "Эвертон" ВМС Нидерландов, зашедших в акваторию Черного моря.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.