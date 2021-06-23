Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:43Заразились
на 23.06В России 5 368 513+17 594В мире 179 158 295+372 137

Лондон отрицает, что военные РФ открыли предупредительный огонь по британскому эсминцу

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Лондоне утверждают, что российские военные не открывали предупредительный огонь в связи с проходом эсминца УРО "Дефендер" ВМС Великобритании в Черном море вблизи Крыма.

"Никаких выстрелов по кораблю "Дефендер" не было, и мы не признаем, что на пути его следования проводилось бомбометание", - говорится в пресс-релизе министерства обороны Великобритании.

"Корабль Королевского военно-морского флота мирно проходил через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом", - утверждается в документе.

По версии британской стороны, что Россия вела в то время учебные стрельбы в акватории Черного моря, о чем заранее оповестила.

Ранее в среду в Минобороны РФ сообщили, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер", который вошел в территориальные воды РФ в Черном море в районе мыса Фиолент. Как заявили в военном ведомстве, сначала предупредительную стрельбу открыл пограничный сторожевой корабль, затем самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения британского корабля.

После этого "Дефендер" покинул территориальные воды РФ, отметили в Минобороны.

В связи с инцидентом в Минобороны РФ был вызван британский военный атташе.

14 июня Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что российский флот начал отслеживать действия эсминца "Дефендер" ВМС Великобритании и фрегата УРО "Эвертон" ВМС Нидерландов, зашедших в акваторию Черного моря.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

Великобритания Черное море Минобороны РФ

Новости

Власти РФ подтвердили, что граждане выезжают за границу в пандемию на свой риск

Власти РФ подтвердили, что граждане выезжают за границу в пандемию на свой риск

Блинкен пообещал не дать РФ использовать "Северный поток 2" как оружие

Блинкен пообещал не дать РФ использовать "Северный поток 2" как оружие

ГРУ сообщило о создании в АТР аналога НАТО для противодействия России

ГРУ сообщило о создании в АТР аналога НАТО для противодействия России
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 179 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 179 млн

Совместный российско-китайский Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне стал первым иностранным участником Университетской программы "Интерфакса"

Совместный российско-китайский Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне стал первым иностранным участником Университетской программы "Интерфакса"

Что случилось этой ночью: среда, 23 июня

Пандемия коронавируса

Япония одобрит применение AstraZeneca для людей 60 лет и старше

Япония одобрит применение AstraZeneca для людей 60 лет и старше

Китай выразил протест против прохода ВМС США через Тайваньский пролив

Оргкомитет Олимпиады в Токио запретил алкоголь в местах проведения игр

Оргкомитет Олимпиады в Токио запретил алкоголь в местах проведения игр

Саудовцы, причастные к убийству Хашкаджи, прошли подготовку в США

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');