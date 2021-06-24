Военные Минобороны РФ завершили ликвидацию последствий селя в Керчи

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Военнослужащие Минобороны России завершили выполнение основного объема работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной обильными осадками в г. Керчь (Республика Крым), сообщает в четверг пресс-служба военного ведомства РФ.

"Выполнившие поставленные задачи в районе Керчи подразделения приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации. Основные силы и средства группировки военного ведомства по ликвидации последствий ЧС, в том числе специальная инженерная техника и самосвалы, направлены в район н.п. Васильевка (городской округ Ялта), наиболее пострадавший от селевых сходов в ходе погодной аномалии. Работы здесь планируется завершить к исходу 27 июня", - говорится в сообщении Минобороны, поступившем в "Интерфакс".

Всего военнослужащими Минобороны России, как уточняется, очищено 134 км дорог, около 60 куб/м территорий социально-значимых объектов, приусадебных хозяйств и фасадов зданий. Кроме того, по данным военного ведомства, восстановлено свыше 60 км разрушенных стихией водоотводов и водостоков, вывезено более 4,2 тыс. куб/м мусора, расчищены русла двух рек, оказана помощь населению по вывозу из 231 домов пришедшего в негодность имущества. Более 410 куб/м питьевой воды подвезено местным жителям.

С использованием новейшего оборудования лабораторного полевого комплекса биологического контроля КЛП-10 в пострадавших от последствий ЧС районах проводится круглосуточный мониторинг биологической обстановки. Для осуществления раннего выявления инфекционных заболеваний среди населения и оказания медицинской помощи задействовано 9 подвижных медицинских постов и 10 врачебно-сестринских бригад.

На "горячую линию" Минобороны России, развернутую для оперативного реагирования на обращения граждан из пострадавших районов Крыма, поступило 2051 обращение, за последние сутки - 459, все заявки реализованы.

Военнослужащие, наиболее отличившиеся в ходе выполнения задач по ликвидации последствий ЧС в г. Керчи, были отмечены грамотами и памятными медалями городской администрации и муниципальной больницы № 1 им. Н.И.Пирогова.

В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина и указаниями министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в ликвидации ЧС на территории Республики Крым от Минобороны были задействованы всего около 21 тыс. человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники.