Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:37Заразились
на 23.06В России 5 368 513+17 594В мире 179 158 295+372 137

В Ялте решили эвакуировать еще один район из-за образования новой реки

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Ялтинский кооператив "Хуторок", где дома почти полностью засыпаны в результате наводнения, необходимо эвакуировать из-за появления новой реки и риска повреждения водовода, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

В РоссииВласти Ялты оценили ущерб от подтопления как колоссальныйЧитать подробнее

"Люди своими силами пытаются раскопать дома, подключают технику. Сегодня остановили эти работы! В районе под завалом - магистральный водовод на Гурзуф и Большую Ялту (с водохранилищ - ИФ). Их повреждение может привести еще к более печальным последствиям", - написала Павленко на своей странице в фейсбуке в среду.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов и местные депутаты обходят дома, призывая местных жителей эвакуироваться. "Увы, многие отказываются", - отметила глава администрации города.

По ее словам, микрорайон засыпан землей на 3-5 метров. На месте работают военные и сотрудники МЧС.

"Главное - разобраться с устьем реки. Сейчас в горах идет дождь. Здесь реки никогда не было, это новое русло сформировалось. Нам сейчас важно понять, что делать с этой водой", - отметила сити-менеджер.

Циклон обрушился на Крым 17 июня, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, 54 человека получили травмы, без вести пропала женщина.

Наводнение в Крыму

10
ЯлтаКерчьЯлтаКерчьКерчьЯлтаКерчьКерчьЯлтаКерчь
Ялта
Янина Павленко Ялта Крым

Новости по теме

Новости
Дело о шпионаже Карины Цуркан

Апелляция признала законным наказание для Карины Цуркан за шпионаж

Пандемия коронавируса

Непривитым жителям Подмосковья могут запретить поездки на общественном транспорте

Непривитым жителям Подмосковья могут запретить поездки на общественном транспорте

Путин посоветовал Кадырову вновь идти на выборы главы Чечни

Путин посоветовал Кадырову вновь идти на выборы главы Чечни

Минобрнауки РФ подумает о допуске к очным занятиям только привитых студентов

Минобрнауки РФ подумает о допуске к очным занятиям только привитых студентов
Пандемия коронавируса

В Подмосковье введут ограничения на посещение предприятий общепита

Минобороны РФ сочло опасными действия эсминца Британии в Черном море

Минобороны РФ сочло опасными действия эсминца Британии в Черном море

Власти РФ подтвердили, что граждане выезжают за границу в пандемию на свой риск

Власти РФ подтвердили, что граждане выезжают за границу в пандемию на свой риск

Экс-полицейские в Уфе вновь получили до 7 лет колонии за изнасилование коллеги

Экс-полицейские в Уфе вновь получили до 7 лет колонии за изнасилование коллеги

Сертификат вакцинированного дополнят данными о сроке действия прививки

Сертификат вакцинированного дополнят данными о сроке действия прививки
Пандемия коронавируса

Смертность от COVID-19 в РФ за неделю выросла на 21,3%

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');