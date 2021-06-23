В Ялте решили эвакуировать еще один район из-за образования новой реки

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Ялтинский кооператив "Хуторок", где дома почти полностью засыпаны в результате наводнения, необходимо эвакуировать из-за появления новой реки и риска повреждения водовода, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

"Люди своими силами пытаются раскопать дома, подключают технику. Сегодня остановили эти работы! В районе под завалом - магистральный водовод на Гурзуф и Большую Ялту (с водохранилищ - ИФ). Их повреждение может привести еще к более печальным последствиям", - написала Павленко на своей странице в фейсбуке в среду.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов и местные депутаты обходят дома, призывая местных жителей эвакуироваться. "Увы, многие отказываются", - отметила глава администрации города.

По ее словам, микрорайон засыпан землей на 3-5 метров. На месте работают военные и сотрудники МЧС.

"Главное - разобраться с устьем реки. Сейчас в горах идет дождь. Здесь реки никогда не было, это новое русло сформировалось. Нам сейчас важно понять, что делать с этой водой", - отметила сити-менеджер.

Циклон обрушился на Крым 17 июня, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, 54 человека получили травмы, без вести пропала женщина.