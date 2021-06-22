Общепиту Ялты рекомендовали перейти на одноразовую посуду из-за мутной воды

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Ресторанам и кафе Ялты рекомендовано перейти на одноразовую посуду, поскольку вода из крана после наводнения пригодна пока только для технических нужд, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

"Остаются риски распространения инфекции через водопроводную воду, ее категорически нельзя употреблять ни в пищу, ни при приготовлении пищи", - сказала Пеньковская на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС во вторник вечером.

"Сегодня, к сожалению, количество нестандартных проб по мутности (воды - ИФ) растет. Общепит имеет ряд проблем с наличием емкостей для своей работы. Общепиту рекомендуется перейти на одноразовую посуду. Другого выхода нет: либо общепит должен быть закрыт, либо - перейти на разовую посуду", - отметила Пеньковская.

Циклон обрушился на Крым в 17 июня, власти республики ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу, сошли селевые потоки. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, травмированы 54 человека. Ведется подсчет нанесенного стихией ущерба. Купаться в море возле Ялты пока запрещено.

Воду в Ялте и поселках вокруг отключили в пятницу, полностью ее подача возобновилась в понедельник. За два-три дня решено провести хлорирование сетей и резервуаров. Пить и готовить рекомендуется на привозной и бутилированной воде.