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Жительница Уфы выиграла квартиру в лотерее среди привившихся

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Розыгрыш квартиры и ценных призов состоялся в Уфе среди вакцинированных от коронавирусной инфекции, сообщила в четверг пресс-служба мэрии города.

"Суперприз - однокомнатную квартиру - выиграла жительница Уфы Тамара Александровна, вакцинировавшаяся 28 мая в городской клинической больнице №8 ", - говорится в сообщении.

Кроме того, десять человек стали обладателями смартфонов. Также были разыграны другие ценные призы. Отмечается, что данные по вакцинированным, принявшим участие в розыгрыше, проверялись комиссией. На сайте акции был зарегистрирован 38 631 флаер.

Как сообщалось, стимулирующая акция проходила в Уфе с 14 мая по 20 июня. Для участия необходимо было сделать прививку в одном из пунктов вакцинации, получить флаер с уникальным кодом и зарегистрировать его на сайте акции.

Хроника 09 января 2020 года – 24 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Уфа коронавирус COVID-19

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