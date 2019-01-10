Нижегородский живодер получил 3,5 года колонии за убийство кошки и котят

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Арзамасский городской суд Нижегородской области вынес приговор местному жителю за жестокое обращение с животными.

Пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщает в четверг, что мужчине назначено наказание в виде 3,5 лет колонии-поселения по пункту "в, д" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

По материалам дела, инцидент произошел в апреле 2017 года, когда злоумышленник вместе с сожительницей распивал спиртные напитки. В ходе вспыхнувшей ссоры мужчина начал угрожать своей подруге ножом, после чего решил расправиться с находившимися в квартире кошкой и тремя новорожденными котятами. Кошку он задушил, а котятам оторвал головы, одному из них еще и две лапы.