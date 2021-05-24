Власти Москвы заявили о нехватке 25 тыс. рабочих на стройках столицы

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - На столичных стройках, финансируемых из городского бюджета, не хватает 25 тысяч рабочих, заявил журналистам глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в понедельник.

"Строительство - сезонная отрасль. Сейчас начинается пиковый период, когда активизируются работы на всех площадках. Всего на стройках города, финансируемых из бюджета, задействовано около 55 тысяч человек, а не хватает порядка 25 тысяч рабочих и инженеров", - сказал Загрутдинов.

По его словам, специалисты и рабочие будут мобилизованы из других регионов России. "Москва с ее объемами и темпами всегда активно строилась, здесь всегда наблюдалась нехватка строителей. Так что привлечение дополнительных специалистов позволит решить все задачи, которые стоят перед городом", - отметил Загрутдинов.

В качестве примера глава департамента привел программу реновации: "Сегодня активно идет строительство домов по программе реновации, объемы ввода жилья будут только расти. В связи с этим мы дополнительно привлечем 8 тысяч отделочников", - сказал Загрутдинов.

Как сообщали в начале марта в Минстрое РФ, на российских стройках сохраняется нехватка еще около 1,2 млн рабочих. Для решения этой проблемы Минстрой дорабатывает механизм ввоза мигрантов для восполнения дефицита. Глава ведомства Ирек Файзуллин отмечал, что в России планируется открыть учебные центры по кадровой подготовке и переподготовке специалистов.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее заявлял, что дефицит рабочей силы обусловлен, в том числе, закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих.

В январе президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов, в том числе из стран СНГ, на российские стройки. В конце января Файзуллин сообщил, что Минстрой запустил механизм точечного ввоза мигрантов.