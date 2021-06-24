Пользователи Telegram сообщили о сбоях в его работе в России

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Пользователи Telegram заметили в четверг сбои в работе мессенджера в России, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который наблюдает за работой популярных интернет-ресурсов.

К 12:01 были зафиксированы более 500 жалоб жителей Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары и других городов. Большая часть пользователей (88%) жаловались на сбои при подключении, а меньшая часть (12%) не могли отправить сообщения.