Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:50Заразились
на 24.06В России 5 388 695+20 182В мире 179 595 550+437 255

Пользователи Telegram сообщили о сбоях в его работе в России

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Пользователи Telegram заметили в четверг сбои в работе мессенджера в России, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который наблюдает за работой популярных интернет-ресурсов.

К 12:01 были зафиксированы более 500 жалоб жителей Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары и других городов. Большая часть пользователей (88%) жаловались на сбои при подключении, а меньшая часть (12%) не могли отправить сообщения.

Telegram

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Песков заявил, что избегающим вакцинации придется искать новую работу

Песков заявил, что избегающим вакцинации придется искать новую работу

Земфира подала в суд на назвавшего ее наркоманкой писателя Гришковца

Земфира подала в суд на назвавшего ее наркоманкой писателя Гришковца
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки впервые с января выявлено более 20 тыс. случаев COVID-19

В РФ за сутки впервые с января выявлено более 20 тыс. случаев COVID-19

"Госконцерт" упразднен

Хуснуллин заявил о необходимости привлечь на стройки еще 5 млн мигрантов

Хуснуллин заявил о необходимости привлечь на стройки еще 5 млн мигрантов

В МИД заявили о готовности РФ отстаивать нерушимость своей границы военными методами

Володин призвал жестко пресекать бизнес на "липовых" COVID-сертификатах

Что случилось этой ночью: четверг, 24 июня

Совфед одобрил законопроект о дополнительном "дальневосточном гектаре"

На электроподстанции под Петербургом произошло возгорание

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');