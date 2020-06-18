Роскомнадзор удалил сайт Telegram из реестра запрещенных в РФ ресурсов

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор исключил ранее блокировавшийся на территории РФ сайт telegram.org из реестра запрещенной в стране информации.

Ранее в четверг этот адрес еще находился в этом реестре, а доступ к сайту ограничивался операторами связи. В настоящее время сайт доступен с мобильных устройств и персональных компьютеров, убедились корреспонденты "Интерфакса".

Мессенджер Telegram блокировался по решению Таганского суда Москвы от 13 апреля 2018 года в связи с неисполнением российского законодательства о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.

Ранее в четверг в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что по согласованию с Генпрокуратурой ведомство снимает требование о блокировке мессенджера.

"Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму", - заявили в пресс-службе.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила "Интерфаксу", что Роскомнадзор может самостоятельно принимать решение об исполнении или неисполнении решения суда, которым ранее были удовлетворены их требования по блокировке Telegram.

"Судом были направлены документы для исполнения решения по удовлетворенным требованиям Роскомнадзора, который в данном деле являлся одновременно истцом и исполнителем судебного решения. В связи с этим, вопросы исполнения решения находятся в его компетенции. То есть в данном случае Роскомнадзор может самостоятельно принимать решение о полном или частичном исполнении решения суда, либо отказе от его исполнения", - сказала она.

В свою очередь источник в российских властных структурах рассказал в четверг "Интерфаксу", что администраторы Telegram не предоставляли российским властям ключей шифрования к своим ресурсам, однако сотрудничают по конкретным запросам в рамках борьбы с экстремизмом и терроризмом.

По его словам, дополнительные возможности в плане борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями даст "суверенный Рунет".