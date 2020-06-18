Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:03Заразились
на 18.06В России 561 091+7 790В мире 8 349 950+176 010

Роскомнадзор удалил сайт Telegram из реестра запрещенных в РФ ресурсов

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор исключил ранее блокировавшийся на территории РФ сайт telegram.org из реестра запрещенной в стране информации.

Ранее в четверг этот адрес еще находился в этом реестре, а доступ к сайту ограничивался операторами связи. В настоящее время сайт доступен с мобильных устройств и персональных компьютеров, убедились корреспонденты "Интерфакса".

Мессенджер Telegram блокировался по решению Таганского суда Москвы от 13 апреля 2018 года в связи с неисполнением российского законодательства о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.

Ранее в четверг в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что по согласованию с Генпрокуратурой ведомство снимает требование о блокировке мессенджера.

"Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму", - заявили в пресс-службе.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила "Интерфаксу", что Роскомнадзор может самостоятельно принимать решение об исполнении или неисполнении решения суда, которым ранее были удовлетворены их требования по блокировке Telegram.

"Судом были направлены документы для исполнения решения по удовлетворенным требованиям Роскомнадзора, который в данном деле являлся одновременно истцом и исполнителем судебного решения. В связи с этим, вопросы исполнения решения находятся в его компетенции. То есть в данном случае Роскомнадзор может самостоятельно принимать решение о полном или частичном исполнении решения суда, либо отказе от его исполнения", - сказала она.

В свою очередь источник в российских властных структурах рассказал в четверг "Интерфаксу", что администраторы Telegram не предоставляли российским властям ключей шифрования к своим ресурсам, однако сотрудничают по конкретным запросам в рамках борьбы с экстремизмом и терроризмом.

По его словам, дополнительные возможности в плане борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями даст "суверенный Рунет".

Роскомнадзор Telegram

Новости по теме

Новости

Вакцину от коронавируса ввели первым добровольцам в Москве

Вакцину от коронавируса ввели первым добровольцам в Москве
Попытка блокировки Telegram

Мосгорсуд заявил о праве Роскомнадзора самостоятельно разблокировать Telegram

Попытка блокировки Telegram

Источник рассказал о сотрудничестве Telegram с российскими властями

У границы Петербурга в Финском заливе заметили дельфинов

Суд отменил оправдательный приговор двум фигурантам дела о гибели детей на Сямозере

Попытка блокировки Telegram

Роскомнадзор разблокирует Telegram

Роскомнадзор разблокирует Telegram
Пандемия коронавируса

В Росздравнадзоре назвали неофициальными данные о почти 500 умерших от COVID-19 медиках

Военный суд приговорил троих участников "Артподготовки" к срокам до 13 лет

Военный суд приговорил троих участников "Артподготовки" к срокам до 13 лет

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Генпрокуратура ФРГ обвинила россиянина в убийстве выходца из Чечни в Берлине

Генпрокуратура ФРГ обвинила россиянина в убийстве выходца из Чечни в Берлине
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');