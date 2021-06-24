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Центр им. Чумакова подал заявку на участие в проекте COVAX с "КовиВаком"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Центр имени Чумакова Российской академии наук с вакциной "КовиВак" подал заявку на участие в программе COVAX, помогающей странам с низкими доходами получать вакцинные препараты, сообщил директор по развитию центра Константин Чернов.

"Мы подали заявку в программу COVAX, это международная программа. У нас есть некоторый опыт, мы практически, в доковидные времена, практически единственные из производителей поставляли вакцину против желтой лихорадки по программам ВОЗ (...) опыт есть, и мы готовы работать с ВОЗ по мере того, как будут рассматриваться наши документы", - сказал Чернов интервью радиостанции "Эхо Москвы".

В январе гендиректор центра Айдар Ишмухаметов сообщал, что Центр им.Чумакова РАН пока не планирует экспортировать свою вакцину от COVID-19 "КовиВак", но в перспективе может участвовать в глобальной программе COVAX.

Программа COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19) учреждена совместными усилиями ВОЗ и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). Механизм призван обеспечить доступ к вакцинам для стран с низким и средним уровнем доходов. Начало поставки вакцин в такие страны ожидается в феврале, в этом году планируется распределить два из 3 млрд доз вакцин от COVID-19. Всего в COVAX участвуют 190 мировых экономик.

центр им. Чумакова КовиВак коронавирус COVAX

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