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Публикация о "КовиВаке" выйдет через неделю в британском научном журнале

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Центр имени Чумакова обещает на следующей неделе представить публикацию о вакцине от коронавируса "КовиВак" в британском научном журнале Emerging Microbes and Infections. Об этом сообщил директор центра Айдар Ишмухаметов.

"Готовятся (научные публикации) в ряде изданий. Через неделю у нас выходит публикация в Emerging Microbes and Infections и мы ее обещаем достаточно широко распространить тезисно с тем, чтобы на те вопросы, которые возникают у профессиональной аудитории и у населения, аргументировано на них отвечать (...) Все необходимые формальности мы прошли", - сказал Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Вакцина центра им.Чумакова РАН "КовиВак"является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части. Вакцина является третьей зарегистрированной в РФ вакциной. Всего в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. "КовиВак" зарегистрирован 19 февраля 2021 года.

В июне его разработчик получил разрешение Минздрава на проведение III фазы клинических исследований. Предполагалось, что в этих пострегистрационных исследованиях примут участие 32 тысячи человек. Несмотря на то, что до сих пор публикаций о вакцине представлено не было, препарат уже запущен в гражданский оборот. Его завозят в регионы для вакцинации граждан, ранее сообщалось, что он быстро заканчивается.

Центр имени Чумакова Айдар Ишмухаметов ковивак коронавирус

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