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В Центре им. Чумакова пока не выявили противопоказаний к вакцинации "КовиВаком"

Директор центра Айдар Ишмухаметов подчеркнул, что исследовали препарат на здоровых добровольцах

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Центр имени Чумакова РАН пока не зафиксировал противопоказаний применения вакцины от коронавируса "КовиВак" для людей с сопутствующими заболеваниями, заявил директор центра Айдар Ишмухаметов.

"На сегодняшний день за время нашего опыта мы не уловили какие-либо контингенты больных, которые отрицательно реагировали бы, имели бы противопоказания (к вакцине)", - сказал Ишмухаметов в пятницу в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, исследования вакцины "КовиВак" прошли на добровольцах без сопутствующих заболеваний: "На сегодняшний день, в соответствии с законодательством, мы все-таки исследовали ее (вакцину) на здоровых добровольцах и без сопутствующих заболеваний, поэтому на сегодняшний день по показаниям - это люди без сопутствующих заболеваний".

"Мы после того, как третья фаза (исследования вакцины) завершится, можем сказать, что те заболевания, которые будем изучать как сопутствующие, вернее, всю возможность применения (вакцины) у людей с сопутствующими заболеваниями, тогда только мы сможем доказать", - сообщил Ишмухаметов.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Три из них - "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" - уже применяются для вакцинации населения, четвертый препарат "Спутник Лайт" будет вводиться в гражданский оборот в ближайшее время.

центр имени Чумакова КовиВак коронавирус

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