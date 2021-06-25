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Разработчики "КовиВака" посоветовали прививаться повторно через 6-8 месяцев

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Повторную вакцинацию препаратом "КовиВак" Центра имени Чумакова РАН следует делать спустя 6-8 месяцев после первой прививки, сообщил директор центра Айдар Ишмухаметов.

"Пока мы с эпидемией не справились, мы считаем, что повторную вакцинацию имеет смысл делать где-то спустя полгода - восемь месяцев", - сказал Ишмухаметов в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Он отметил, что центр выступил с предложением отказаться от понятия "ревакцинация". "На сегодняшний день нами было предложено, и мы надеемся, что эти предложения будут приняты, уйти от понятия ревакцинация и сделать два понятия - есть экстренная вакцинация и вакцинация плановая. Это будет просто вакцинация как с гриппом - ежегодная", - сказал глава Центра имени Чумакова.

Комбинацию вакцин необходимо исследовать

Говоря о возможности комбинации вакцин, Ишмухаметов отметил, что "это сложный вопрос, на него есть две точки зрения" и необходимо подкрепление обеих исследованиями, которых сейчас нет. "Мы считаем, что любые комбинации вакцин на сегодняшний день возможны: можно сначала делать "Спутник", потом "КовиВак", а можно и наоборот, мы не видим в этом плане никаких противоречий. Вопрос в терминологии. Если мы говорим о вакцинации, то мы все-таки должны доказывать, что сначала делался один препарат, а затем - другой, все-таки должны быть проведены испытания", - сказал глава центра им.Чумакова.

Если же говорить о плановой, ежегодной вакцинации, как с гриппом, когда используют препарат то одного, то другого производителя, то и в случае с вакциной от коронавируса препарат может быть любого производства. "В этом смысле это может быть любая вакцина, которая на этот момент находится в системе здравоохранения. В этом смысле, полагаю, что вакцины совершенно взаимозаменяемы, и на сегодняшний день нет существенных факторов, которые бы говорили о преимуществах той или иной вакцины", - сказал Ишмухаметов.

18 января по поручению президента РФ в стране началась массовая вакцинация. Россиян прививают в основном первой зарегистрированной в РФ вакциной разработки центра им.Гамалеи - "Спутник V". Также в РФ зарегистрированы и выпущены в гражданский оборот вакцина "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" Центра имени Чумакова РАН.

После объявления в Москве обязательной вакцинации для работников сфер услуг и торговли запасы "Ковивака" вскоре закончились. В пятницу стало известно, что препарат снова стал доступен в прививочных пунктах на базе пяти поликлиник по предварительной записи.

Между тем Минздрав выработал рекомендации по ревакцинации от коронавируса: в период подъема заболеваемости советуют делать повторную прививку раз в полгода, в спокойное время - раз в год.

КовиВак коронавирус

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