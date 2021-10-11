Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Минздрав РФ разрешил испытания "КовиВака" на пожилых

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Минздрав РФ одобрил проведение центром имени Чумакова клинических исследований вакцины против коронавируса "КовиВак" на людях старше 60 лет, следует из данных государственного реестра разрешений на проведение испытаний препаратов.

Согласно данным реестра, разрешение было выдано в минувшую пятницу, 8 октября, окончание исследования запланировано на 1 августа 2022 года.

В испытаниях примут участие 250 добровольцев. Проводится они будут в трех медицинских центрах - НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова в Москве, Пермском государственном медицинском университете им. Вагнера и медико-санитарной части ФМБА № 163 в Кольцово Новосибирской области.

В июне центр им. Чумакова приступил к третьей фазе клинических исследований "КовиВака" с участием более 30 тыс. добровольцев.

Ранее в интервью "Интерфаксу" глава центра Айдар Ишмухаметов сказал, что для включения данного препарата в программу COVAX, помогающей странам с низкими доходами получать препараты от COVID-19, необходимо дождаться результатов его испытаний на людях старше 60 лет.

Хроника коронавируса. Октябрь.

9
В Сан-Паулу открыли мемориал памяти жертв COVID-19. Количество смертельных случаев от коронавируса в Бразилии достигло почти 600 тысяч.7 октября. В настоящее время 75% населения Китая вакцинировано.6 октября. В словенской Любляне прошла акция против мер по борьбе с коронавирусом.5 октября. За сутки в Таиланде было зарегистрировано 9,866 новых случаев COVID-19 и еще 92 случая смерти пациентов. На фото: Вегетарианский фестиваль в Бангкоке.4 октября. Школы мексиканского Акапулько вновь открылись для учащихся.4 октября. Мельбурн стал городом с самым затяжным локдауном в мире. Австралийский город побил рекорд 245-дневного карантина в Буэнос-Айресе.3 октября. В Индии частично открылись школы после ослабления ограничений, введенных из-за COVID-19.2 октября. Число погибших от COVID-19 в США превысило 700 000 - это больше населения Бостона. На фото: арт-инсталляция, посвященная жертвам COVID-19, в Вашингтоне.1 октября. Многие жители Венесуэлы с весны ожидают второго компонента вакцины Sputnik V. На фото: 88-летняя Эсперита Гарсия, страдающая COVID-19, сидит в доме своей дочери в Каракасе.
В Сан-Паулу открыли мемориал памяти жертв COVID-19. Количество смертельных случаев от коронавируса в Бразилии достигло почти 600 тысяч.
Хроника 09 января 2020 года – 11 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Минздрав Центр Чумакова КовиВак Коронавирус

Новости по теме

Новости

В Кремле сочли нереальным введение в России штрафов за отказ от вакцинации

Источник сообщил, что Нуланд встретится с Козаком в Москве 13 октября

В России за сутки коронавирус обнаружили еще у 29,4 тыс. человек

В России за сутки коронавирус обнаружили еще у 29,4 тыс. человек

Врачи оценили состояние выживших в катастрофе L-410 как стабильно тяжелое

Татарстан выплатит по 1 млн рублей семьям погибших при крушении L-410

Пандемия коронавируса

Обязательную вакцинацию для работников ряда сфер ввели в ЕАО

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 октября

Медведев назвал бессмысленными контакты с Киевом до появления "вменяемого руководства"

Медведев назвал бессмысленными контакты с Киевом до появления "вменяемого руководства"

Что произошло за день: воскресенье, 10 октября

США сняли санкции с нескольких россиян, чтобы Нуланд смогла приехать в РФ

США сняли санкции с нескольких россиян, чтобы Нуланд смогла приехать в РФ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });