Минздрав РФ разрешил испытания "КовиВака" на пожилых

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Минздрав РФ одобрил проведение центром имени Чумакова клинических исследований вакцины против коронавируса "КовиВак" на людях старше 60 лет, следует из данных государственного реестра разрешений на проведение испытаний препаратов.

Согласно данным реестра, разрешение было выдано в минувшую пятницу, 8 октября, окончание исследования запланировано на 1 августа 2022 года.

В испытаниях примут участие 250 добровольцев. Проводится они будут в трех медицинских центрах - НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова в Москве, Пермском государственном медицинском университете им. Вагнера и медико-санитарной части ФМБА № 163 в Кольцово Новосибирской области.

В июне центр им. Чумакова приступил к третьей фазе клинических исследований "КовиВака" с участием более 30 тыс. добровольцев.

Ранее в интервью "Интерфаксу" глава центра Айдар Ишмухаметов сказал, что для включения данного препарата в программу COVAX, помогающей странам с низкими доходами получать препараты от COVID-19, необходимо дождаться результатов его испытаний на людях старше 60 лет.