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Пляжи Ялты после наводнения будут открывать для купания поэтапно

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Качество морской воды близ Ялты, которая восстанавливается после наводнения, начнут проверять в понедельник поэтапно для снятия запрета на купание, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"В понедельник начинаем забор проб, начинаем с Фороса, Гурзуфа...В центре Ялты самая тяжелая ситуация, боюсь, в бухте еще неделю купаться будет точно нельзя, если не больше", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС в пятницу.

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По его мнению, в поселках вода быстрее очистится, чем в центре Ялты. "Готовы поэтапно открывать. Сегодня рекомендуем крымчанам и гостям не купаться, воздержитесь", - сказал он.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская уточнила, что очередность проверки пляжей будет определена в выходные.

Как сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма, на восьми пляжах в центре Ялты требуется повторное обследование дна, оно будет проведено бесплатно после снижения мутности воды. На четырех пляжах в ялтинским регионе из 86 продолжаются восстановительные работы, все остальные приведены в порядок - на них можно отдыхать, но купание пока запрещено.

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Циклон обрушился на Крым 17 июня, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, 55 человек получили травмы, без вести пропала женщина.

Купаться в море возле Ялты было запрещено на неопределенный срок. Специалисты Роспотребнадзора проверяют морскую воду: холерных вибрионов не обнаружено, но пробы нестандартные. Вода из крана сейчас непригодна для питья.

Наводнение в Крыму

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