В Ялте начался ливень

Ликвидация последствий сильных дождей на реке Дерекойка Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Дождь с грозой накрыл в субботу Ялту, где продолжаются восстановительные работы после произошедшего неделю назад наводнения, сообщили "Интерфаксу" в гидрометцентре Крыма.

"В Ялте - гроза, ожидается умеренный дождь", - сказал представитель гидрометцентра.

Между тем, судя по фото и видео из соцсетей, дождь в центре Ялты идет достаточно сильный, туристы покидают улицы.

Ялта . 26.06.21 Опять ливень pic.twitter.com/ug3dZ5D6iu — Жизнь в Ялте (@life_in_yalta) June 26, 2021

Глава администрации города Янина Павленко сообщила в видеообращении в фейсбуке, что собирает оперативный штаб.

"Прошу перекличку по поселкам - пожалуйста, откликнитесь, как у вас ситуация, - сказала она. - Собираем штаб, чтобы усилить тонкие места, где возможны подтопления, связанные с усилившимися ливнями".

Ранее спасатели предупредили крымчан о сильном дожде, грозе, граде и ветре в 15-20 м/с до конца субботы.

Циклон обрушился на Крым 17 июня, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, 55 человек получили травмы, без вести пропала женщина.