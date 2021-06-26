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В Ялте начался ливень

В Ялте начался ливень
Ликвидация последствий сильных дождей на реке Дерекойка
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Дождь с грозой накрыл в субботу Ялту, где продолжаются восстановительные работы после произошедшего неделю назад наводнения, сообщили "Интерфаксу" в гидрометцентре Крыма.

"В Ялте - гроза, ожидается умеренный дождь", - сказал представитель гидрометцентра.

Между тем, судя по фото и видео из соцсетей, дождь в центре Ялты идет достаточно сильный, туристы покидают улицы.

Глава администрации города Янина Павленко сообщила в видеообращении в фейсбуке, что собирает оперативный штаб.

"Прошу перекличку по поселкам - пожалуйста, откликнитесь, как у вас ситуация, - сказала она. - Собираем штаб, чтобы усилить тонкие места, где возможны подтопления, связанные с усилившимися ливнями".

Ранее спасатели предупредили крымчан о сильном дожде, грозе, граде и ветре в 15-20 м/с до конца субботы.

Циклон обрушился на Крым 17 июня, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, 55 человек получили травмы, без вести пропала женщина.

Наводнение в Крыму

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