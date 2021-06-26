МЧС предупредило о ливне и шквалистом ветре в Крыму в субботу

Ликвидация последствий наводнения в Ялте Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили крымчан о сильном дожде, грозе, граде и шквалистом ветре до конца субботы.

Скорость ветра может достигать 15-20 м/с, говорится в сообщении главного управления МЧС России по региону. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Крым уже серьезно пострадал из-за циклона, власти республики ввели режим ЧС. 17 июня двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу, сошли селевые потоки. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением.

Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, 55 человек получили. Ведется подсчет нанесенного стихией ущерба. Комиссии муниципальных образований Крыма составили уже около тысячи актов о нанесенном жителям ущербе на сумму более 200 млн рублей.

В Крым для помощи пострадавшим жителям были направлены военные.