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Восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Архангельской области

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Котласе (Архангельская область), сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

Как рассказал собеседник агентства, автобусы столкнулись на улице Ленина, возле дома 176. В результате ДТП пострадали восемь человек, среди них двое несовершеннолетних.

Он отметил, что двоих пострадавших осматривают медики, шестеро направлены в больницу для обследования.

Всего, по данным источника, в автобусах находилось 22 человека.

В настоящее время движение на данном участке осуществляется по реверсивной схеме в обоих направлениях.

Архангельская область

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