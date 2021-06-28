Минздрав сообщил, что в РФ никто не умер из-за вакцинации от COVID

Очередь в мобильный пункт вакцинации от COVID-19 в ГУМе Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В России не зафиксировано ни одного случая смерти из-за прохождения вакцинации от коронавируса COVID-19, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Летальных исходов впрямую при вакцинации сегодня у нас не зафиксировано. Ни одного случая", - сказал Мурашко в понедельник в интервью программе "Познер" на Первом канале.

Министр сообщил, что дневники самонаблюдения после вакцинации сегодня ведут на портале госуслуг 30% привитых граждан, все переданные данные суммируются Минздравом.

"Наибольшее количество осложнений, которые возникают, это боль в месте укола, кратковременное повышение температуры и такие вот "минорные", как их называют, редко встречающиеся и невыраженные симптомы", - сказал Мурашко.

Случаи осложнений, связанные с тем, что человек уже чем-то болеет, выносятся на специальную комиссию.

"У нас были осложнения, которые мы видели, связанные с заболеванием, на фоне которого проводилась вакцинация. Каждый случай разбирается. И поэтому любое осложнение, которое возникает, (его) всегда медицинская организация должна передать, оно обязательно рассматривается комиссионно, и обязательно по нему делается вывод и вносится, если необходимо, в инструкцию по применению", - отметил Мурашко.

В ходе интервью министр также сообщил, что прививку от коронавируса сделали уже 23 млн россиян.

Кроме того, Мурашко заявил, что россиян необходимо подталкивать к тому, чтобы они активнее вакцинировались. По мнению министра, сейчас граждане успокоились, так как видят, что ситуация с вирусом стала управляемой, поэтому не спешат прививаться.