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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:38Заразились
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Прививку от коронавируса сделали 23 млн россиян

Прививку от коронавируса сделали 23 млн россиян
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Вакцинацию от коронавируса прошли 23 млн россиян, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Об этом министр заявил в интервью программе "Познер" на Первом канале.

По словам Мурашко, в последние дни темпы вакцинации в России возросли, в том числе и из-за "подталкивания" населения к принятию решения о необходимости прививки.

25 июня глава Минздрава сообщил, что первым компонентом вакцины привились более 21 млн россиян.

Мурашко в ходе интервью также рассказал, что расходы системы здравоохранения на борьбу с коронавирусом в России составили более триллиона рублей.

По его словам, "абсурдно" и "гротескно" выглядит предложение гражданам относительно участия в лотереях за прохождение вакцинации от коронавируса, которая и так бесплатна для россиян при стоимости двух доз "Спутника V" 800 рублей, а "Спутника Лайт" - 400 рублей.

В России 18 января началась массовая вакцинация от коронавируса. В настоящий момент применяется в основном препарат "Спутник V" центра им. Гамалеи Минздрава России, в апреле в регионы начала поступать "ЭпиВакКорона" (создана в центре "Вектор" Роспотребнадзора) и "КовиВак", разработанный центром им. Чумакова Российской академии наук.

Ранее в июне ряд регионов РФ приняли решение об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан.

Хроника 09 января 2020 года – 28 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Михаил Мурашко Минздрав Коронавирус

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