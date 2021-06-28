В Псковской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Главный государственный санитарный врач Псковской области подписал постановление об обязательной вакцинации 60% сотрудников отдельных сфер до 27 июля, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на своей странице в инстаграме.

Прививку должны сделать работники сферы образования, здравоохранения, соцзащиты, сотрудники компаний в сфере торговли, работники салонов красоты, косметических и СПА-салонов, бассейнов и фитнес-клубов, предприятий бытовых услуг. Вакцинироваться должны также сотрудники МФЦ, клиентских подразделений финансовых организаций и почты, ЖКХ, энергетики и транспорта, театров, кинотеатров, концертных залов, организаторы массовых и спортивных мероприятий, сотрудники игровых комнат, детских лагерей и развлекательных центров.

Требования не распространяются на тех, кто имеет противопоказания к вакцинации, подчеркнул Ведерников.

Губернатор добавил, что эпидситуация в Псковской области продолжает ухудшаться - прирост заболевших на прошлой неделе составил более 60%.