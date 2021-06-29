Конкурсное производство в отношении Антипинского НПЗ продлили на полгода

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Тюменской области еще на полгода продлил срок конкурсного производства в отношении АО "Антипинский нефтеперерабатывающий завод", говорится в материалах суда. Продлить срок попросил конкурсный управляющий предприятия Константин Сичевой.

Теперь суд назначил рассмотрение его отчета на 21 декабря 2021 года.

Антипинский НПЗ мощностью 9 млн тонн ранее входил в группу "Новый поток" Дмитрия Мазурова. В конце 2018 года у завода начались проблемы: поставки нефти были ограничены из-за нехватки оборотных средств, которые в итоге были предоставлены Сбербанком, крупнейшим кредитором "Нового потока".

В сентябре 2019 года по заявлению ООО "СБК" (структура Сбербанка) Арбитражный суд Тюменской области ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения, а в конце декабря 2019 года признал его банкротом.

Сбербанку после появления признаков банкротства завода в мае 2019 года автоматически перешли 80% его акций, которыми Мазуров владел через кипрскую Vikay Industrial Limited. Летом 2019 года стало известно, что этот пакет перешел в собственность ООО "Сокар энергоресурс" (СП кипрской "Сокар Раша Инвестментс", Госнефтекомпании Азербайджана и СБК). В апреле 2021 года ГНКАР сообщила, что прекращает участие в управлении Антипинским НПЗ и месторождениями его "дочки" ООО "НКНП" и выходит из капитала "Сокар энергоресурс".