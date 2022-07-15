Кассация признала незаконной выплату Мазурову 35 млн рублей от Антипинского НПЗ

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу владельца "Нового потока" Дмитрия Мазурова, в которой тот просил отменить решения судов нижестоящих инстанций по сделкам с Антипинским НПЗ, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Согласно материалам, конкурсный управляющий НПЗ попросил Арбитражный суд Тюменской области признать недействительными сделки по перечислению средств в пользу Мазурова в общем размере 69,2 млн рублей и как последствие - взыскать с ответчика эту сумму в конкурсную массу должника. Управляющий сообщал, что указанные выплаты совершены в пользу заинтересованного лица при наличии у должника признаков неплатежеспособности с целью причинения вреда кредиторам.

Суд удовлетворил иск частично, признав недействительными сделки на общую сумму 34,8 млн рублей и взыскав их с Мазурова в конкурсную массу завода. Апелляционный суд оставил это решение в силе.

Мазуров в своей жалобе сообщал, что оспариваемые выплаты были пропорциональны внесенному им вкладу в развитие завода, а НПЗ на момент совершения сделок не обладал признаками неплатежеспособности.

Суд же решил, что на дату совершения спорных платежей завод имел неисполненные обязательства перед кредиторами, а объем принятых должником обязательств не был обеспечен возможностью их исполнения. "Получая денежные средства от должника, ответчик не мог не осознавать негативные последствия таких действий для завода", - отмечается в решении суда.

Антипинский НПЗ, ранее входивший в группу "Новый поток" Мазурова, в конце 2018 года начал испытывать проблемы: поставки нефти были ограничены из-за нехватки оборотных средств, которые в итоге были предоставлены Сбербанком, крупнейшим кредитором "Нового потока".

В сентябре 2019 года по заявлению ООО "СБК" (структура Сбербанка) Арбитражный суд Тюменской области ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения, а в конце декабря 2019 года признал его банкротом.