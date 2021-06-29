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Отели Кубани отказались размещать непривитых пилотов и бортпроводников

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Отели Краснодарского края предупредили авиакомпании о планах отказывать в размещении членов экипажа – пилотов и бортпроводников – без наличия у них сертификата о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к группе "Аэрофлот".

"Мы получили письмо от отелей Краснодарского края, что бортпроводники и пилоты в командировках больше не будут размещаться без наличия сертификата о вакцинации. Поскольку сейчас самый сезон для курортов Краснодарского края, у многих авиакомпаний экипажи остаются в этих городах в "эстафетах" и выполняют курортную программу полетов. Но авиакомпании просто физически не смогут обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня и сертификатами", - пожаловался источник.

Если отели не отменят требование о вакцинации, "в ближайшее время минимум половина рейсов в Сочи, Анапу и Геленджик могут быть отменены у всех российских авиакомпаний", полагает собеседник агентства.

Входящая в группу "Аэрофлот" "Победа" уже задумалась над сокращением программы регионального разлета в Сочи на 40-50%, сообщил источник, близкий к топ-менеджменту авиакомпании. Ежедневно на предполетный отдых в Сочи размещается порядка 50 членов экипажей компании, добавил он.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что отели Кубани с 1 июля будут принимать туристов только при наличии отрицательного теста на коронавирус либо документа, подтверждающего вакцинацию. С 1 августа эта мера будет ужесточена: отельеры смогут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Кондратьев объяснил эти решения ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.

Краснодарский край

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