Потери Кубани из-за ограничений для туристов оценили в 40-55 млрд руб.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Потери Краснодарского края из-за аннуляций туров, связанных с требованием о ПЦР-тестах и прививках для заселения в отели, только в июле и августе могут составить от 40 до 55 млрд рублей без учета мультипликативного эффекта, подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Около 5,5 млн туристов планируют отдыхать в Краснодарском крае в июле и августе. В июле регион может потерять 20-25% турпотока, так как многие не готовы платить за ПЦР-тесты. В августе от запланированных поездок могут отказаться от 50 до 80% туристов из-за требования об обязательных прививках", - сообщает ассоциация во вторник.

По ее данным, не меньше 3 млн туристов оплатили путевки на июль. Средняя цена поездки на человека в этот период составляет 18-20 тыс. рублей, суммарно это 54-60 млрд рублей. Таким образом, прямые потери могут составить до 15 млрд рублей. На август в Краснодарский край в среднем продано 2,5 млн туров. Речь идет как о туристах, купивших путевки у туроператоров, так и тех, кто организовал свое путешествием с проживанием в объектах размещения Краснодарского края самостоятельно (в эту оценку не включены те, кто останавливается в частном секторе). С учетом средней стоимости путевки 20 тыс. рублей, общий объем уплаченных ими средств АТОР оценивает в 50 млрд рублей, а возможные потери - в 25-40 млрд.

"Таким образом потери Краснодарского края от вводимых ограничений только за июль и август могут достичь 40-55 млрд рублей. Нельзя забывать и о мультипликативном эффекте. Речь идет о ресторанном, транспортном, развлекательном сегментах. Отсутствие прибыли здесь удваивает финансовые потери региона", - подчеркивают в АТОР.

Там напоминают, что сентябрь - также популярный месяц у туристов в Краснодарском крае, на него приходится 13% годового турпотока. Уже сейчас объектами размещения продано около миллиона туров на сумму 18-20 млрд рублей. Часть этих поездок тоже под угрозой срыва, если к сентябрю требование о сертификате вакцинации для заселения в объекты размещения не будет отменено.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 24 июня, что отели Кубани с 1 июля будут принимать туристов только при наличии отрицательного теста на коронавирус либо документа, подтверждающего вакцинацию. С 1 августа эта мера будет ужесточена: отельеры смогут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Кондратьев объяснил эти решения ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.

Руководители Ростуризма и Роспотребнадзора обратились к Кондратьеву с просьбой смягчить требования и разрешить туристам заселяться не только с прививкой, но и с ПЦР-тестом, а также справкой о наличии антител.