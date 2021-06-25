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В РСТ заявили, что продажи туров на Кубань практически остановились

Это произошло после распоряжения властей региона заселять в отели только привитых туристов

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Продажи туров в Краснодарский край практически остановились после появления распоряжения губернатора о заселении в отели до 1 августа со справкой о ПЦР-тесте и сертификатом о вакцинации, а после 1 августа - только с сертификатом, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" в пятницу пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

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"Продажи туров на август составляют порядка 25% в общем объеме туроператоров, сейчас они практически остановились. Сезон, который обещал быть лучшим за многие годы, срывается", - сказала Тюрина.

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что отели Кубани с 1 июля будут принимать туристов только при наличии отрицательного теста на коронавирус либо документа, подтверждающего вакцинацию. С 1 августа эта мера будет ужесточена: отельеры смогут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Кондратьев объяснил эти решения ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.

"По прогнозам и туроператоров, и турагентов, до 50% забронировавших путевки туристов не доедут до места отдыха. С учетом, что для того, чтобы поехать в августе с сертификатом о полной вакцинации, привиться надо уже в конце июня или начале июля. А во многих регионах сейчас образовались очереди на эту процедуру. Мы уже видим сообщения туркомпаний, что туристы, услышав про необходимость прививок в Краснодарском крае, переключаются на Турцию", - заявила Тюрина.

Она напомнила, что вернуть деньги полностью за оплаченные путевки туроператоры во многих случаях не смогут, так как уже перевели их партнерам - отелям и санаториям. "Когда по рынку пойдут массовые отказы, это может привести к банкротствам небольших турагентств, которые не смогут рассчитываться с клиентами", - сказала представитель РСТ.

По ее словам, отели Сочи из-за снижения спроса, связанного и с открытием Турции, и с новыми требованиями властей, начали рассылать партнерам спецпредложения со скидками.

Хроника 09 января 2020 года – 25 июня 2021 годаПандемия коронавируса
РСТ Ирина Тюрина Краснодарский край Вениамин Кондратьев Коронавирус

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