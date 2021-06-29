Минобороны РФ опровергло имитацию атаки на фрегат ВМС Нидерландов

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Российские военные опровергли заявление Минобороны Нидерландов об опасных действиях боевой авиации РФ в Черном море вблизи фрегата ВМС Нидерландов "Эвертсен" (Evertsen) 24 июня.

"Для предупреждения нарушения границы территориальных вод Российской Федерации в воздух из состава дежурных сил были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что российская боевая авиация была поднята в воздух после того, как фрегат "Эвертсен" взял курс к российской территории.

Средствами объективного контроля Черноморского флота за действиями кораблей НАТО в Черном море было установлено, что находившийся в нейтральных водах фрегат ВМС Нидерландов изменил курс следования и начал движение в направлении Керченского пролива, говорится в сообщении.

Отмечается, что после пролетов российской авиации корабль изменил курс от границы РФ и продолжил следование по прежнему маршруту. Экипажи российских самолетов вернулись на аэродромы базирования, говорится в сообщении.

Уточняется, что российские самолеты действовали в соответствии с международными нормами рядом с фрегатом ВМС Нидерландов, заявили в Минобороны РФ.

"Полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник нидерландское оборонное ведомство сообщило, что российские истребители создали небезопасную ситуацию близ фрегата ВМС Нидерландов Evertsen в Черном море. По его данным, инцидент произошел 24 июня, когда фрегат находился неподалеку от Крыма. Нидерландская сторона утверждает, что российские истребители несколько часов совершали пролеты на опасно близком расстоянии, симулируя атаки на корабль.

23 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

Sea Breeze

В акватории Черного моря 28 июня стартовали крупные военно-морские учения Sea Breeze - 2021. В них задействуют 32 боевых корабля, 40 самолетов и 5 тыс. военнослужащих из 17 стран НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности предполагается участие военных из 32 стран.

По сообщению 6-го оперативного флота США, в ходе учений будут отрабатываться боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадка десанта, противолодочная и противовоздушная борьба.

Минобороны РФ предупреждало

Российские военные в Черном море следят за кораблями НАТО и других стран на учении Sea Breeze, сообщил 28 июня Национальный центр управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ОВМС НАТО и других стран, участвующих в учении "Си бриз - 2021", которое стартовало 28 июня 2021 г. в северо-западной части Черного моря", - говорится в сообщении центра.

2 июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные будут внимательно отслеживать Sea Breeze и реагировать на угрозы.

"Несмотря на то, что учение по статусу и даже названию является морским, его истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря", - сказал Конашенков.

2 июня он также заявил, что, по данным Минобороны РФ, учения Sea Breeze будут использованы для переброски на Украину современного вооружения.

Закрытые районы

Ранее Россия сообщила, что с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в некоторых районах Черного моря.

Как следует из данных бюллетеня управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, это касается акватории вдоль Южного берега Крыма (от Севастополя до Гурзуфа), района у берегов Керченского полуострова (вблизи Опукского природного заповедника) и морского участка к западу от Крыма.

Проверка ПВО Крыма

Во вторник стало известно, что российские военные провели учебную проверку системы противовоздушной обороны (ПВО) Крыма на фоне маневров Sea Breeze.

"Всего в проверке было задействовано порядка 20 самолетов и вертолетов, в том числе самолеты-разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-27 и Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и вертолеты Ми-8 и Ка-27, а также дивизионы комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь" из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа", - сообщил во вторник Черноморский флот РФ.

"В ходе проверки авиация выполняла задачу как на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах, используя для прикрытия рельеф местности, что значительно усложняло задачу силам и средствам ПВО. Боевые расчеты комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь" произвели обнаружение и электронные пуски (без фактической стрельбы) по контрольным целям", - говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота.

Российские военные за несколько лет значительно усилили группировку в Крыму, в том числе, за счет систем противовоздушной обороны дальнего действия С-400 (концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Официально сообщалось, что в ноябре 2018 года в Джанкое на севере Крыма на боевое дежурство заступил четвертый дивизион системы ПВО С-400 "Триумф". Джанкой находится примерно в 30 км от границы с Украиной. Ранее российские военные поставили на боевое дежурство в Крыму три дивизиона С-400: в январе 2017 года в Феодосии, в январе 2018 года в Севастополе и в сентябре 2018 года в Евпатории.

В Минобороны РФ заявили, что в Крыму создана группировка, которая способна обеспечить защиту от всех угроз.

Черноморский флот России за последние годы получил новые корабли, дизель-электрические подлодки, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр".